Randale und Plünderungen in Stuttgart Schock und Entsetzen am Morgen nach dem Gewaltausbruch

Am Morgen danach werden die Spuren der Gewalt sichtbar. Geplünderte Geschäfte, herausgerissene Steine, überall Scherben – Läden in der Stuttgarter Innenstadt gleichen einem Trümmerfeld. In der Nacht lieferten sich dutzende Kleingruppen Straßenschlachten mit der Polizei. Ein Stimmungsbild am Morgen danach.