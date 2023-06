6 Die meisten Einzelhändler sind jedoch froh, wieder öffnen zu dürfen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

An Tag eins der Öffnung spürt man bei den Händlern Skepsis, Hoffnung – und Wut. Die meisten Einzelhändler glauben bisher nicht an einen Riesenumsatz. Und einige fühlen sich ungerecht behandelt.









Stuttgart - An der Wand in seinem Büro hängt ein Zeitungsartikel mit dem Titel: „Ein Traditionsgeschäft kämpft ums Überleben.“ Der Artikel ist vom Dezember 2014. Andreas Bergers Stoff- und Knopfgeschäft an der Calwer Straße in Stuttgart hat bis heute überlebt. „Aber die Krise, die wir damals hatten, ist Pillepalle im Vergleich zu heute“, sagt der 53-Jährige. Seine Familie habe das Geschäft seit 101 Jahren. Im Zuge der Coronakrise mussten sie schließen.