Könnte die Königstraße bald wieder etwas belebter werden? Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Ankündigung von Kretschmann, den Lockdown für den Handel zu beenden, sollte der Inzidenzwert stabil unter 35 liegen, erzeugt Erleichterung. Gleichzeitig mahnt der Handelsverband: Ladenbetreiber seien längst nicht über den Berg.









Stuttgart - Auf dem Weg in die Stadt zu seinem Laden im Königsbau hatte Christoph Achenbach noch mit Bedauern gedacht: „Mensch, heute kommt die Sonne raus, Menschen könnten in der Stadt wieder urbanes Lebensgefühl inhalieren, das Lebens genießen.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte ihn die exklusive Nachricht unserer Redaktion noch nicht nicht erreicht: „Kretschmann will den Handel wieder öffnen“, sobald man bei einer stabilen Inzidenz von unter 35 sei. Aber möglichst schon zum 1. März. Als der Inhaber von Lederwaren Acker dann am Telefon die frohe Kunde vernahm, rief er erleichtert aus: „Das ist ja super!“ Denn für ihn und viele andere Händler in der Innenstadt sei diese Perspektive „existenziell wichtig“.