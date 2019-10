1 Die Lockerung der Vorschriften erfolgen im Zuge einer Initiative, das streng islamische Land für Tourismus zu öffnen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Weiken

In Saudi-Arabien dürfen Frauen künftig ein Hotelzimmer auch ohne Begleitung eines männlichen Aufpassers mieten. Auch für ausländische Paaren lockern sich die Vorschriften.

Dubai - Frauen in Saudi-Arabien dürfen künftig ein Hotelzimmer auch ohne Begleitung eines männlichen Aufpassers mieten. Zudem wird von ausländischen Paaren keine Heiratsurkunde mehr verlangt, die ein gemeinsames Hotelzimmer haben wollen, teilte die Kommission für Tourismus und Nationales Erbe am Sonntag per Twitter mit. Die Lockerung der Vorschriften im ultrakonservativen Königreich erfolgen im Zuge einer Initiative, das streng islamische Land für Tourismus zu öffnen.

Saudi-arabische und ausländische Frauen können demnach unter Vorlage ihres Ausweises ein Hotelzimmer mieten.