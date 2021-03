So reagieren die Stuttgarter auf die neuen Corona-Beschlüsse

1 Bei vielen der befragten Passanten schwindet das Verständnis. Foto: Lg/Leif Piechowski

Der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert, von Gründonnerstag bis Ostermontag soll das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren werden. Wir haben Passanten in Stuttgart gefragt, was sie von den neuesten Beschlüssen halten.

Stuttgart - Die Ungeduld wird größer. Unter den Passanten auf der Königstraße noch jemanden zu finden, der für die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern Verständnis aufbringt, gleicht inzwischen der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das war in den vergangenen Monaten noch anders. Kritik und Zustimmung hielten sich bei Straßenbefragungen zu neuen Corona-Beschlüssen die Waage.

Kopfschütteln in der Schweiz

Das Bild hat sich gewandelt: Manche widersprechen besonnen, andere sind extrem wütend. Zustimmung zu den neuen Corona-Beschlüssen sucht man indes vergebens. „Als ich das heute Morgen gehört habe, war ich schon bedient“, sagt Eugen Vogt aus Kirchheim unter Teck. Für die Beschlüsse, die nun bis zum 18. April und für die Osterfeiertage gelten sollen, bringt der 60-Jährige kein Verständnis auf: „Es ist total absurd. Die Politiker haben nach stundenlanger Debatte entschieden, dass man nun einhalten soll, was man auch schon vor 14 Tagen beschlossen hatte“, und fügt hinzu: „und woran man sich bislang schon nicht gehalten hat“. Auf das Verhalten der Bürger werde das deshalb keinerlei Auswirkungen haben, meint Vogt. „Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir das föderalistische System hinterfragen müssen.“

„In der Schweiz schüttelt man über die Deutschen nur noch den Kopf“, sagt ein 48-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen möchte. Der gebürtige Böblinger lebt in Zürich. „Die Schweiz setzt deutlich mehr auf die Eigenverantwortung der Bürger und auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen“, sagt er. Dort seien, sagt er, die Geschäfte seit dem 1. März geöffnet. Überdies sei man in der Schweiz mit dem Impfen schon viel weiter.

„Es braucht neue Strategien“

Eine ältere Passantin bleibt stehen und bemerkt, um welches Thema es bei den Gesprächen geht. Kurz zögert sie, dann zerrt sie sich die Maske vom Gesicht und ruft wutentbrannt dazwischen: „Wissen Sie, das ist doch klar, die wollen uns alle kaputt machen!“ Irrationaler Widerspruch oder tief empfundene Empörung? Jedenfalls kein Einzelfall. Die Befragung zeigt: Mancher kann seine Wut oder seine Verbitterung nach über einem Jahr Pandemie kaum noch zügeln.

Ein 35-Jähriger Stuttgarter meint, dass sich die nun beschlossenen Maßnahmen „wie ein Placebo“ anfühlen und irgendwie „aufgewärmt“: „Es braucht jetzt neue Strategien“, so der Familienvater. „Was nun beschlossen wurde, hat ja bislang auch schon nicht funktioniert.“ Der Schutz müsse nun vorrangig den Risikogruppen gelten. „Und den anderen muss man jetzt ihre Grundrechte zurückgeben.“

Ins selbe Horn stößt ein 62-jähriger Physiker, der sich sicher ist: „Das ist Augenwischerei. Mit diesen Beschlüssen kommt man nicht weit.“ Das Ganze wirke „sehr hilflos“. Dann schweigt er einen Moment und räumt schließlich ein: Und er selbst sei es inzwischen auch.

