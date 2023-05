1 Streubel und sein Spiderman: Noch nie hatten es die beiden so ruhig Foto: Lg/Zweygarth

Seit 23 Jahren wohnt Radiomoderator Ben Streubel in Stuttgart direkt an der Königstraße – und er hat die City noch nie so erlebt wie in den vergangenen Tagen während des Lockdowns.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wenn Ben Streubel morgens in der Früh um halb sieben aus Baden-Baden nach Hause kommt, wacht die Innenstadt allmählich auf. Der Lieferverkehr beginnt, die ersten Pendler gehen zu ihren Arbeitsplätzen. Seit 17 Jahren wohnt der Moderator der ARD-Popnacht nun schon in seiner Wohnung mit Terrasse und Blick auf die Königstraße. Seit 23 Jahren ist er in Stuttgart zuhause – und er hat die City noch nie so erlebt wie in den vergangenen Tagen.