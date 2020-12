1 In anderen Bundesländern gelten strengere Regeln, etwa in Bayern. Dort gilt die Ausgangssperre ab 21 Uhr auch für Kirchgänger. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Zwar gebe es Ausnahmeregelungen, doch die Menschen in Baden-Württemberg können während des harten Lockdowns einen Weihnachtsgottesdienst besuchen. Zugleich rief Winfried Kretschmann zu Zurückhaltung auf.

Stuttgart - Die Menschen in Baden-Württemberg können auch während des harten Lockdowns und der Ausgangsbeschränkungen einen Weihnachtsgottesdienst besuchen. Während der Weihnachtsfeiertage gebe es Ausnahmeregelungen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag nach der Ministerratssitzung in Stuttgart. Als Beispiel nannte er einen außer-Haus-Besuch bei der Familie: Wenn jemand, gemäß den geltenden Regeln, an den Feiertagen mit der Familie feiert und dort auch übernachtet, könne er natürlich dort an einem Gottesdienst teilnehmen.

Zugleich rief Kretschmann aber auch zu Zurückhaltung auf. Es gehe ihm darum, dass Gottesdienste in Zeiten der Ausgangssperre - außer an Heilig Abend - möglichst „nicht gemacht“ werden. Mit den evangelischen Landesbischöfen und den katholischen Diözesanbischöfen wolle er aufgrund der harten Beschlusslage noch einmal sprechen. In diesem Zusammenhang betonte der Ministerpräsident, dass die Kirchen die verfassungsrechtlich die Zusage hätten, „dass sie in ihren Bereichen selber ohne Maßgaben des Staates operieren“ können. Das sei bisher auch immer gelungen. Die geltenden Mindestvorgaben würden die Kirchen ohnehin eingehalten, sagte Kretschmann.

In anderen Bundesländern gelten strengere Regeln, etwa in Bayern. Dort hatte das Kabinett am Montag bekanntgegeben, dass die Ausgangssperre ab 21 Uhr auch für Kirchgänger gilt. Damit entfallen die traditionell spät am Abend stattfindenden Christmetten. Der bayerische Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, betonte am Dienstag aber auch, dass Präsenzgottesdienste außerhalb der Ausgangssperrzeiten sowie im Freien zu verantworten seien - „im Rahmen der staatlichen Vorgaben und mit einem erprobten Hygiene- und Schutzkonzept, das auch Anmeldungen am Heiligen Abend mit einschließt“.