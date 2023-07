1 Dezent ist anders: Über die Lautstärke der im Auto protestierenden Lockdown-Gegner in Ludwigsburg ärgerte sich mancher Anwohner. Foto: factum/Jürgen Bach

Die lautstarke motorisierte Lockdown-Demo am Freitag ging manchem Anwohner gegen den Strich. Gegen den Versammlungsleiter wird jetzt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er gegen diverse Auflagen verstoßen hat.









Ludwigsburg - Sirenen und lautes Gehupe mitten im Ort: So war das am Freitagabend nicht gedacht und auch nicht genehmigt gewesen. „Innerhalb von bebauten Gebieten ist das Hupen zu unterlassen“, so hatte es in den Auflagen geheißen, unter denen der Autocorso von Lockdown- und Impfgegnern durch Ludwigsburg genehmigt worden war. Den meisten Protestierern war das allerdings herzlich egal: Ihrem Anliegen verliehen sie gerade in den eng bebauten Straßen von Hoheneck oder Eglosheim lautstark Nachdruck.