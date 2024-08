Lobbyranking: Zu wenig Transparenz in der Politik

1 Die Anti-Korruptions-Organisation „Transparency International“ bewertetet die Politik der Länder und des Bundes nach vier Transparenz-Kriterien. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Political-Moments/IMAGO

Thüringen setzt neue Maßstäbe bei der Transparenz in der Politik und führt mit großem Abstand das Lobbyranking von Transparency International unter den Bundesländern an, während Bremen das Schlusslicht bildet.











Auf der Rangliste für Transparenzregeln in der Politik führt Thüringen mit großem Abstand vor allen anderen Bundesländern. Nur der Bund schneidet laut dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Lobbyranking von Transparency International noch besser ab. Die Anti-Korruptions-Organisation bewertet darin die Politik der Länder und des Bundes nach vier Transparenz-Kriterien. Bereits 2022 lag Thüringen an der Spitze.