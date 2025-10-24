Lob vom Verkehrsminister: Zwei junge Leonberger bekommen Auszeichnung für Nachtbuslinie

Seit Januar fährt ein Nachtbus durch Leonberg. Planung, Finanzierung und Öffentlichkeitsarbeit haben Jugendliche übernommen. Dafür gab es jetzt einen Preis.
Das baden-württembergische Verkehrsministerium hat das Projekt rund um die Leonberger Nachtbuslinie N63 mit dem Preis „Wir machen Mobilitätswende“ geehrt. Seit Januar ist der Nachtbus am Wochenende unterwegs, der Impuls für seine Einführung kam aus dem Leonberger Jugendausschuss. Die beiden Initiatoren Johnny Wetsch und Tillmann Häbe bekamen den Sonderpreis in der Kategorie „Kommunikation“ bei einer Gala im Stuttgarter Wizemann von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) überreicht.