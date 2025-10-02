Bei einer Konferenz in Italien hat Arnold Schwarzenegger lobende Worte für Papst Leo XIV. gefunden. Der Hollywoodstar und Ex-Gouverneur Kaliforniens nannte das Kirchenoberhaupt einen "Action Hero" - wegen dessen Einsatz für den Klimaschutz und die Umwelt.

Wenn Arnold Schwarzenegger (78) jemanden als "Action Hero" bezeichnet, hat das Gewicht. Schließlich kennt sich der "Terminator"-Star mit kaum etwas besser aus. Doch diesmal geht es nicht um Muskeln, Waffen oder Stunts. Bei einer Konferenz in Castel Gandolfo hat der Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien Papst Leo XIV. (70) wegen seines Einsatzes für den Klimaschutz so genannt, wie unter anderem "Katholisch.de" berichtet.

Papst Leo XIV. ist "Action Hero" ohne Muskeln "Sie lachen, weil er vielleicht nicht aussieht wie ein typischer Action Hero, mit Muskeln und so", sagte Schwarzenegger am Mittwoch in der Residenz des Papstes nahe Rom. Der Gründer der "Schwarzenegger Climate Initiative" hob bei der Eröffnung der Klimakonferenz hervor, dass der Vatikan im Begriff sei, unter Papst Leo zu einem der ersten klimaneutralen Staaten zu werden. Papst Leo hatte unter anderem die Installation von Solarmodulen im Vatikan kurz nach Beginn seines Pontifikats veranlasst, wie der ORF berichtet.

Die Konferenz fand anlässlich des zehnten Jahrestags der Umweltenzyklika "Laudato si" des verstorbenen Papstes Franziskus (1936-2025) statt. Diese Enzyklika gilt als Meilenstein in der kirchlichen Umweltpolitik, denn die Kirche bekannte sich damit erstmals offen zu ihrer Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel.

Klimaschutzstaat Kalifornien

Schwarzenegger selbst hatte in seiner Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien strenge Umweltvorschriften erlassen und kennt die Herausforderungen des Klimaschutzes aus politischer Perspektive. "Durch den Ausbau erneuerbarer Energien und die Reduzierung der Umweltverschmutzung ist Kalifornien ein Vorreiter in Sachen Umweltschutz und wirtschaftlichem Wachstum", erklärte er bezüglich Kaliforniens, das als für sich genommen viertgrößte Volkswirtschaft der Welt gilt. Klimaschutz und Wohlstand würden daher keine Gegensätze darstellen.

Mit Blick auf die weltweite katholische Kirche sieht er enormes Potenzial: 1,4 Milliarden Katholiken, 200.000 Kirchen und 400.000 Priester könnten als "Kreuzritter für die Umwelt" positive Veränderungen bewirken.