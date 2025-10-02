Bei einer Konferenz in Italien hat Arnold Schwarzenegger lobende Worte für Papst Leo XIV. gefunden. Der Hollywoodstar und Ex-Gouverneur Kaliforniens nannte das Kirchenoberhaupt einen "Action Hero" - wegen dessen Einsatz für den Klimaschutz und die Umwelt.
Wenn Arnold Schwarzenegger (78) jemanden als "Action Hero" bezeichnet, hat das Gewicht. Schließlich kennt sich der "Terminator"-Star mit kaum etwas besser aus. Doch diesmal geht es nicht um Muskeln, Waffen oder Stunts. Bei einer Konferenz in Castel Gandolfo hat der Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien Papst Leo XIV. (70) wegen seines Einsatzes für den Klimaschutz so genannt, wie unter anderem "Katholisch.de" berichtet.