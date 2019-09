1 Die Polizei dein Freund und Helfer. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Bjoern Wylezich

Als in den vergangenen Tagen die Ampelanlage auf der B14 in Stuttgart-Ost ausfällt, regeln die Polizisten den Verkehr offenbar dermaßen gut, dass sich ein Autofahrer zu einem schriftlichen Lob hinreißen lässt.

Stuttgart - Der Job eines Polizisten kann schon ganz schön anstrengend sein. Da freut es die Beamten umso mehr, wenn sie positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen. So geschehen in den vergangenen Tagen in Stuttgart.

Was war passiert?

Am Wochenende waren die Ampeln an der Kreuzung der Cannstatter Straße (B14) mit der Heilmannstraße in Stuttgart-Ost ausgefallen, sodass Polizisten ausrücken mussten, um den Verkehr zu regeln.

Polizei teilt das Lob auf Facebook

Diese Aufgabe erledigten die Beamten dann anscheinend so gut, dass sich ein Verkehrsteilnehmer ausdrücklich bei der Stuttgarter Polizei dafür schriftlich bedankte.

Dieses Lob wollte die Polizei auf ihrer Facebook-Seite ihren Followern natürlich nicht vorenthalten.

Doch sehen Sie selbst:

