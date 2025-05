Brüssel will russische Gasimporte beenden

1 Ein LNG-Tanker an der Küste der russischen Exklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen. Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Die Kommission legt einen Fahrplan zum Ausstieg aus den Gaseinfuhren vor und will damit die Abhängigkeit vom Kreml endgültig beenden.











Viele Staaten in Europa importieren noch immer riesige Mengen Gas aus Russland. Damit füllen sie auch die Kriegskasse Moskaus. Die EU-Kommission will dem nun einen Riegel vorschieben. Am Dienstag hat sie einen Fahrplan für den Stopp dieser Einfuhren vorgelegt.