LKZ-Reihe zum ehemaligen KZ-Außenlager Leonberg: Bis vor 80 Jahren gab es in Leonberg ein KZ-Außenlager

1 Eberhard Röhm hat die KZ-Gedenkstätte Leonberg in den 90-er-Jahren mitgegründet. Foto:

Bis vor 80 Jahren gab es in Leonberg ein KZ-Außenlager. In einer Reihe schildern wir die mühsame Recherche der Gedenkstätteninitiative nach den ehemaligen KZ-Häftlingen, porträtieren die ehemaligen Häftlinge und begleiten eine Schulklasse dabei, wie sie vom dunkelsten Kapitel Leonbergs erfahren.











Vor achtzig Jahren, von April 1944 bis April 1945, gab es in Leonberg ein Konzentrationslager. Kein Vernichtungslager, ein Arbeitslager der SS für die Augsburger Firma Messerschmitt, das zum Lager in Natzweiler im Elsass gehörte. 389 Häftlinge starben in Leonberg, viele weitere kamen in Sterbelagern ums Leben oder starben bei der Todesfahrt nach der Evakuierung.