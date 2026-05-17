Lkw-Verkehr stört nachts: Zu viel Lärm in Freiberg – Stadt erwägt Klage gegen Regierungspräsidium

Lastwagen donnern nachts durch Freiberg (Kreis Ludwigsburg). Das raubt Anwohnern wie Jörg Brodel den Schlaf. Navi-Daten von TomTom belegen die Raserei.
Nicht wenige Fenster müssen nachts in Freiberg geschlossen bleiben – dabei hat der Frühling längst begonnen. „Hier rasen hunderte Brummis durch, und es wird nicht kontrolliert“, sagt Jörg Brodel, der an der Benninger Straße wohnt. Der 61-Jährige schätzt, dass mehr als 200 Lastwagen an seinem Haus vorbei rumpeln. Besonders nach Mitternacht werde der Verkehr zur Belastung.