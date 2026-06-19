Lkw-Verbot auf der B14 in Stuttgart: Verkehrschaos in der Neckarstraße bleibt aus – aber nicht im ganzen Osten

Nach dem Lkw-Verbot auf der B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor bleibt das Verkehrschaos auf der Neckarstraße bislang aus. Dafür mehren sich die Klagen auf der Umleitungsstrecke.
Derzeit ist die Verkehrssituation in der Neckarstraße ruhig. „Fast schon trügerisch“, traut Armin Serwani der Lage nicht. Auf längere Sicht befürchtet Stuttgart-Osts Bezirksvorsteher, dass der Schwerlastverkehr doch deutlich zulegen wird. Denn seit Montag, 15. Juni, gilt ein Lkw-Verbot auf der Cannstatter Straße, wie die B14 zwischen den Mineralbädern und dem Neckartor heißt, in Richtung Innenstadt. Grund dafür sind größere Schäden am Nesenbachkanal als zunächst angenommen. Die Abwasserröhre. die unter der Bundesstraße verläuft, wird in den kommenden Jahren für mehr als 100 Millionen Euro saniert.