Lkw-Verbot auf der B14 in Stuttgart: Verkehrschaos in der Neckarstraße bleibt aus – aber nicht im ganzen Osten

Nach dem Lkw-Verbot auf der B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor bleibt das Verkehrschaos auf der Neckarstraße bislang aus. Dafür mehren sich die Klagen auf der Umleitungsstrecke.

Derzeit ist die Verkehrssituation in der Neckarstraße ruhig. „Fast schon trügerisch“, traut Armin Serwani der Lage nicht. Auf längere Sicht befürchtet Stuttgart-Osts Bezirksvorsteher, dass der Schwerlastverkehr doch deutlich zulegen wird. Denn seit Montag, 15. Juni, gilt ein Lkw-Verbot auf der Cannstatter Straße, wie die B14 zwischen den Mineralbädern und dem Neckartor heißt, in Richtung Innenstadt. Grund dafür sind größere Schäden am Nesenbachkanal als zunächst angenommen. Die Abwasserröhre. die unter der Bundesstraße verläuft, wird in den kommenden Jahren für mehr als 100 Millionen Euro saniert.

Das Fahrverbot betrifft alle Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht sowie Busse. Dabei handele es sich aus Sicht der Stadt aber lediglich um Liefer- und Zubringerverkehr, schließlich besteht für die B14 im Rahmen des Luftreinhalteplans bereits seit 2010 ein generelles Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr. Die offizielle Umleitung beginnt bereits auf der B10 im Neckartal vor dem Leuzeknoten. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Esslingen sollen über den Rosensteintunnel, die Pragstraße und die Heilbronner Straße (B27) in die Innenstadt gelangen. In die Gegenrichtung führt die Umleitung für den Schwerlastverkehr über die B10 und die Ausfahrt am Gaskessel über die Talstraße im Stuttgarter Osten und durch den Wagenburgtunnel.

Lastwagen rauschen trotz Verbot über die B14

Somit will die Stadt sicherstellen, dass die Sperrung weiträumig umfahren wird. Auf jeden Fall will man vermeiden, dass sich die Lastwagen auf der schmalen Neckarstraße ballen. „Das ist bislang gelungen“, betont Serwani. Dass dies aber auch auf Dauer so bleibt, daran hegt er erhebliche Zweifel. „Früher oder später werden einige aus Zeitersparnis und Kostengründen auf die Kilometer langen Umwege verzichten“, ist der Bezirksvorsteher überzeugt, „Fahrverbot hin oder her“. Unterstützung erhält seine These direkt beim Termin vor Ort. Vereinzelt fahren weiter Lastwagen durch die Neckarstraße und binnen weniger Minuten rauschen mehr als fünf Sattelschlepper trotz Verbot über die B14 in Richtung Innenstadt.

Sollte dies weiter zunehmen und das Fahrverbot auf der B14 strenger kontrolliert werden, dürfte das für alle Anwohner in der Neckarstraße zum Problem werden. Besonders aber für den Radladen Alf Cycling. Als Mieter des Eckhauses an der Ecke zur Villastraße weiß man dort um die Gefahr, die entstehen würde. Denn vor allem für Sattelschlepper ist die Kurve an der Einfahrt in die Neckarstraße zu eng. Bereits mehrfach blieben Fahrzeuge in den vergangenen Monaten an der Hausecke hängen, fuhren sich teilweise sogar fest. „Es tut immer einen gehörigen Schlag“, sagt Alf-Geschäftsführer Fabian Armbruster.

Klagen über zusätzlichen Lkw-Verkehr in der Talstraße

Im Falle der Zunahme des Schwerlastverkehrs, befürchtet er neue (Un-)Fälle. Sorgen macht er sich dabei weniger um sein Geschäft als um die zahlreichen Fußgänger, die auf dem Gehweg warten, um die Straße zu überqueren. „Es ist einfach gefährlich“, warnt Armbruster – auch, weil es sich dabei um einen offiziellen Schulweg handelt. Inzwischen hat die Stadt reagiert und das Abbiegen von der Villa- in die Neckarstraße für Lastwagen mit mehr als zwölf Metern Länge untersagt. Diese sollen nunmehr eine Schleife über die Kuhnstraße drehen, wo mehr Platz vorhanden ist.

Das „belastet aber die Anwohner dort und hilft auch an den Menschen an der Neckarstraße nicht“, betont Serwani. Der Bezirksvorsteher weiß, wovon er spricht. Denn bereits jetzt hat er die „ersten Klagen über den zusätzlichen Lkw-Verkehr in der Talstraße aufgrund der Umleitung bekommen“.