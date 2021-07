Lkw-Unfall in Freiberg am Neckar

1 Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Zwei Lkw kollidieren am Mittwochvormittag in Freiberg am Neckar, eines der Fahrzeuge kippt um. Beide Fahrer werden verletzt, für die Bergung muss der Bereich um die Unfallstelle teilweise gesperrt werden.

Freiberg am Neckar - Zwei Lkw sind am Mittwochvormittag in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zusammengestoßen. Dabei kippte einer der Lastwagen um, beide Fahrer wurden verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war einer der Lastwagen-Fahrer gegen 10.10 Uhr auf der Bilfinger Straße unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich mit der Mühlstraße in die Straße „Am Pflaster“ einbiegen. Dabei übersah er wohl den zweiten Lkw, dessen Fahrer aus Richtung Ludwigsburg kommend in der Mühlstraße fuhr und offenbar Vorrang hatte.

Kranfahrzeug muss Laster bergen

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der vorfahrtsberechtigte Lkw, der Lebensmittel und Getränke geladen hatte, umkippte. Beide verletzten Fahrer mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Beifahrerin, die im mutmaßlichen Verursacher-Fahrzeug saß, blieb unverletzt.

Ein Kranfahrzeug musste angefordert werden, um den Lastwagen zu bergen. Die Bergung ist zurzeit noch im Gange (Stand: 12.15 Uhr). Dazu muss die Mühlstraße in diesem Bereich gesperrt werden.