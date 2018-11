Lkw-Unfall im Kreis Ludwigsburg Sperrung auf A81 beeinträchtigt Feierabendverkehr

Von red/aim 12. November 2018 - 16:03 Uhr

Am frühen Montagmorgen stürzt ein Lkw von der A81 auf die darunterliegende Landstraße. Die Bergungsarbeiten dauern weiterhin an und sorgen für Chaos im Feierabendverkehr.





Ludwigsburg - Die Bergungsarbeiten dauern bereits sieben Stunden an und trotzdem konnte der Lkw, der am Montagmorgen von der Autobahn 81 abgekommen ist, noch nicht vollständig geborgen werden. Zwei Fahrstreifen auf der A81 bleiben weiterhin gesperrt. „Die beiden Fahrbahnen werden noch bis mindestens 17 Uhr gesperrt bleiben und könnten den Berufsverkehr stark beeinträchtigen“, sagt Peter Widenhorn, Pressesprecher der Polizei in Ludwigsburg.

Offenbar war ein Reifen geplatzt

Der 45-jährige Fahrer eines Lastwagens war am Montag auf der Autobahn zwischen Heilbronn und Stuttgart unterwegs, als er gegen 5.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart Zuffenhausen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, berichtet das Polizeipräsidium in Ludwigsburg. Das Fahrzeug soll die Leitplanke durchbrochen und mit dem Auflieger von der A81 auf die darunterliegende L1110 gestürzt sein. Lediglich die Zugmaschine des Lkws blieb an der Leitplanke auf der Autobahn hängen. Der Grund für den Unfall soll nach ersten Erkenntnissen der Beamten ein geplatzter Reifen gewesen sein. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Bergung könnte sich noch bis in die Abendstunden ziehen

Doch die Bergung gestaltet sich kompliziert. Bevor ein Kran das Fahrzeug wieder aufrichten konnte mussten 36 Tonnen Blähton entladen werden. Außerdem sollen rund 200 Liter Dieselkraftstoff in die Erde geflossen sein. Weitere 200 Liter wurden von der Feuerwehr abgepumpt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Gegen 12.20 Uhr konnte zumindest der Anhänger des Lkws geborgen und abtransportiert werden. „Zur Bergung des Aufliegers ist jedoch ein vollständiges Entladen erforderlich“, sagt Peter Widenhorn, „das dauert noch bis mindestens 17 Uhr“.

Nach wie vor seien der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A81 in Richtung Stuttgart gesperrt. Auch die L1110 zwischen Möglingen und Stuttgart-Stammheim konnte noch nicht wieder freigegeben werden. Am Morgen staute sich der Verkehr auf der A81 auf über 21 Kilometer. Auch umliegende Straßen soll überlastet gewesen sein. Gegen 15 Uhr soll es sich auf acht Kilometer gestaut haben. „Im Feierabendverkehr könnte die Sperrung jedoch erneut zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen“, warnt Widenhorn. Schon am Morgen wurde die Unfallstelle zum Nadelöhr für Autofahrer.

Unfallstelle muss ausgehoben werden

Doch die Bergung des Lkws ist nicht die letzte Maßnahme: „Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wird das durch den Kraftstoff verunreinigte Erdreich auf Anordnung der Wasserschutzbehörde beim Landratsamt Ludwigsburg ausgehoben“, gibt die Polizei bekannt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren 42 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Möglingen, Asperg und Ludwigsburg beschäftigt. Auch die Polizei schickte sieben Streifenwagenbesatzungen sowie einen Hubschrauber zur Stauüberwachung.