A8 in Richtung Stuttgart Bis zu zehn Kilometer Stau nach Lkw-Unfall auf Höhe Möhringen

Von aim 19. November 2018 - 11:52 Uhr

Zwei Lastwagen sind auf der A8 ineinander gekracht. Derzeit sind zwei von drei Fahrstreifen der Autobahn auf Höhe Möhringen gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Streckenabschnitt weitläufig zu umfahren.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Auf der Autobahn 8 hat es am Montagvormittag gekracht. Die Polizei bestätigt, dass zwei Lkws in einen Unfall im Baustellenbereich verwickelt wurden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die A8 in Richtung Stuttgart zunächst vollständig gesperrt. Inzwischen konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Gemeldet wurde der Unfall gegen 10.25 Uhr, berichtet eine Sprecherin der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Lkw auf Höhe Möhringen in die Schranken einer Baustelle gefahren. Dann sei er mit einem zweiten Lkw kollidiert. Wie sich der Unfall genau zugetragen hat, konnte noch nicht vollständig geklärt werden. Fest steht allerdings, dass nur einer der beiden Lastwagen noch fahrbereit ist. Verletzt wurde offenbar niemand.

Sperrung dauert an

„Es kann noch ein bisschen dauern, bis die Fahrbahn wieder freigegeben wird“, sagt die Sprecherin der Polizei gegen 11.30 Uhr. Aus einem der Lastwagen laufe Brennstoff aus. Das könnte die Bergung der Fahrzeuge erschweren. Inzwischen konnte eine der drei Fahrspuren wieder freigegeben werden. Trotzdem staut sich der Verkehr nach der Unfallstelle auf bis zu zehn Kilometern. Es wird empfohlen, den betroffenen Streckenabschnitt auf der A8 weitläufig zu umfahren.

Unfälle wie dieser seien in den letzten Monaten öfter vorgekommen, erklärt die Sprecherin der Polizei: „Wo die Baustelle in Möhringen beginnt, wissen Autofahrer oft nicht, ob sie den Bau auf der linken oder auf der rechten Spur umfahren sollen. Dabei führen beide Fahrbahnen nach der Baustelle wieder zusammen.“ Die Umleitung scheint auch beim Unfall am Montag zum Problem geworden zu sein.