Lkw L 312: Ein Mercedes-Oldtimer wie aus dem Bilderbuch

Wenn der Besitzer etwa dasselbe Alter hat wie sein Fahrzeug, dann ist das eine persönliche Geschichte. So wie bei Michael Wider und seinem Mercedes-Benz L 312.
Diese Geschichte wirkt ein bisschen wie aus dem Bilderbuch. Das fängt schon beim malerischen Ortsnamen an: Auenwald. Dort steht in einer alten Lagerhalle ein Fahrzeug, das so gar nicht in die moderne Zeit passt. So alt, so groß, so laut. Und dann sieht der Besitzer mit seiner blauen Latzhose auch noch aus wie Peter Lustig aus der Wissenssendung „Löwenzahn“. In diesem Fall heißt die Hauptfigur aber Michael Wider. Und wenn der mit seinem 70 Jahre alten Lkw durch Auenwald fährt, gefällt das den dortigen Kindern ganz besonders. Deren Daumen gehen regelmäßig hoch, wenn der Mercedes-Benz L 312 an ihnen vorbei knattert.