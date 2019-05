1 Der Lastwagen ist neben der Leitplanke zum Liegen gekommen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Für Verkehrsbehinderungen hat ein umgekippter Lastwagen am Freitagnachmittag bei Plochingen gesorgt. Der Fahrer hatte offenbar wegen Übermüdung die Kontrolle verloren.

Plochingen - Bei einem Lastwagenunfall bei Plochingen (Kreis Esslingen) ist ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Ein Mann wurde verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Mercedes Arocs gegen 14.40 Uhr auf der B 10 von Esslingen her kommend in Richtung Nürtingen unterwegs, als er auf der Überleitung zur B313 alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er die Leitplanke und kippte an der Böschung um.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Ursache des Unfalls laut Polizei in einer Übermüdung des Fahrers liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Für die Bergung des Lkw war ein Spezialkran erforderlich. Aufgrund der noch derzeit andauernden Bergungsmaßnahmen kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der B 10.