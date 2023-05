1 Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2024 sind ab 1. Juni 2023 möglich. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck sucht für 2024 Auszubildende für zahlreiche Berufe. Rund 1500 junge Menschen machen derzeit bei der Daimler Truck AG in Deutschland eine Ausbildung oder ein Duales Studium.









Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck hat für das kommende Jahr in 18 Berufen Ausbildungsstellen zu vergeben. Bewerbungen für einen Azubi-Platz oder auch einen Dualen Studienplatz bei Daimler Truck in Deutschland für das Ausbildungsjahr 2024 sind ab 1. Juni 2023 möglich, wie der Konzern mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen mitteilt.