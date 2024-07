Lkw-Bauer mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen: Anwohner stemmen sich gegen Daimler-Truck-Pläne

1 Daimler Truck würde sich gerne auch im Gebiet Rötlesäcker ansiedeln – das gefällt vielen nicht. Foto: Philipp Braitinger

Der Autobauer will ein weiteres großes Gebäude im Osten von Unteraichen errichten. Bei vielen Einwohnern kommen diese Pläne allerdings nicht gut an. Am Montagabend machten sie in der Filderhalle ihrem Ärger Luft.











Die Menschen in der Region sind bereits heute in vielerlei Hinsicht belastet. Bei der Präsentation der Pläne für einen weiteren großen Gebäudekomplex von Daimler Truck im Gebiet Rötlesäcker vor rund 150 Besuchern äußern am Montagabend in der Filderhalle zahlreiche Gäste ihren Unmut darüber, dass die Äcker im Osten von Unteraichen in den kommenden Jahren einem Gewerbegebiet weichen sollen. Es geht um eine befürchtete Zunahme des Autoverkehrs, um weiter steigende Immobilienpreise, eine Überlastung der kommunalen Infrastruktur und den Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche.