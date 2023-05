7 Der Lkw kippte auf der A81 um. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein Lkw prallt am Freitagmorgen auf der A81 bei Stuttgart ins Heck eines Autos und kippt um. Eine Person wird verletzt, es entsteht ein Stauchaos. Aufgrund einer schwierigen Bergung ist noch lange mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen.









Ein Tanklastwagen ist am Freitagmorgen auf der A81 kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Stuttgart umgekippt. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person verletzt. Die Autobahn musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, mittlerweile ist sie teilweise wieder befahrbar. Da sich die Bergung als äußerst schwierig gestaltet, müssen die Verkehrsteilnehmer noch mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd wurden für die Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Der Verkehr auf der A81 wird bei Ludwigsburg-Nord ausgeleitet. (Stand: 13 Uhr)