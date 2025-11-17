LKA sagt Betrügern den Kampf an: „Ich lege auf!“ – Kampagne warnt Senioren vor Betrug am Telefon

Tausende Senioren fallen jedes Jahr auf Kriminelle herein. Eine Kampagne warnt und zeigt, wie zu reagieren ist, wenn Betrüger sie anrufen und Geld von ihnen haben wollen.
Sie rufen an, geben sich als Enkel oder Polizeibeamte aus, setzen ihre meist älteren Opfer unter Druck und fordern Geld: Mit einer bundesweiten Kampagne sagt das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg Telefon-Betrügern den Kampf an. Unter dem Motto „Ich lege auf!“ sollen ältere Menschen über Callcenter-Betrug aufgeklärt und so vor sogenannten Schockanrufen geschützt werden, wie das LKA mitteilte.