LKA-Neubau in Stuttgart: So soll der 260-Millionen-Bau des Landeskriminalamtes aussehen

Das Land plant für 260 Millionen Euro einen Neubau für Teile des Landeskriminalamts. An der Stuttgarter Pragstraße soll ein möglichst nachhaltiger Komplex entstehen.
Die Abrissbagger sind gegenüber der Wilhelma im Dauereinsatz. Wie berichtet, verschwinden derzeit drei große Gebäude an der Stuttgarter Pragstraße, in denen bisher die Polizei untergebracht gewesen ist. Der riesige Komplex mit der Hausnummer 136 wird Platz machen für einen Teil des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg. Das Kriminaltechnische Institut (KTI), also das zentrale forensische Labor der Polizei im Land, soll innerhalb Bad Cannstatts von der Taubenheimstraße hierher umziehen.