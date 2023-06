14 Bei der Wir-waren-Disco-Party füllt sich die Tanzfläche gleich von Beginn an. Foto: engelhard-photography-/ENGELHARD

Dreimal spielten Rammstein in Wangen, auch Nina Hagen und Kurt Cobain waren hier: Seit bald vier Jahrzehnten schreibt das LKA Longhorn Stuttgarter Musikgeschichte. Die Party zum Buch „Wir waren Disco“ ist eine Nacht der Anekdoten mit Heros von früher.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Aus den Boxen dröhnt die Musik der 80er, das Licht ist schummrig, auf der Tanzfläche ist’s stickig und eng – fast alles ist wie früher, nur die, die damals jung waren, sind heute so etwa 40 Jahre älter. Genaue Zahlen weiß man nicht. Auf die Frage, wie alt er ist, antwortet der frühere „Radio 107.7 Hithouse“-Macher Bernie Bernthaler, der laut US-Musikportal Dicogs „a real Stuttgart house legende“ ist (eine echte Stuttgarter House-Legende), auf Englisch: „Old enough to know it better“ (alt genug, um es besser zu wissen).