LKA Baden-Württemberg beteiligt: Deutsche Sonderfahnder entdecken an Schwarzmeerküste gestohlene Boote und Motoren

Ein multinationales Fahndungsteam hat an der Schwarzmeerküste gestohlene Motorboote entdeckt. Beteiligt waren auch baden-württembergische Polizisten.











Bei einem Sondereinsatz in Jachthäfen an der Schwarzmeerküste haben Spezialfahnder des baden-württembergischen Landeskriminalamts (LKA) sieben gestohlene Motorboote entdeckt. Eines der Boote im Wert von knapp 40.000 Euro sei bereits 2012 in Dänemark gestohlen und dann mit neuen Seriennummern registriert worden, teilte das Kompetenzzentrum Bootskriminalität des LKA am Freitag in Göppingen mit. Außerdem seien 33 Außenbordmotoren beschlagnahmt worden, die aus Schweden, Griechenland, Norwegen, Frankreich und Deutschland stammten.