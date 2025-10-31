Ausgefallener, bunter, wilder: Die Stars übertreffen sich Jahr für Jahr mit ihren Halloween-Kostümen. Auch schon vor den großen Partys am Abend zeigen sich die internationalen Promis in mehr oder weniger schaurigen Verkleidungen.
Halloween beweist jedes Jahr: Wenn es um kreative Verkleidungen geht, kennen Promis keine Grenzen. Während die einen auf Grusel setzen, überraschen andere mit völlig absurden Ideen. Die sozialen Medien sind schon vor dem Halloween-Abend voll mit kreativen und manchmal schrägen Kostümen.