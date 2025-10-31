Ausgefallener, bunter, wilder: Die Stars übertreffen sich Jahr für Jahr mit ihren Halloween-Kostümen. Auch schon vor den großen Partys am Abend zeigen sich die internationalen Promis in mehr oder weniger schaurigen Verkleidungen.

Halloween beweist jedes Jahr: Wenn es um kreative Verkleidungen geht, kennen Promis keine Grenzen. Während die einen auf Grusel setzen, überraschen andere mit völlig absurden Ideen. Die sozialen Medien sind schon vor dem Halloween-Abend voll mit kreativen und manchmal schrägen Kostümen.

Käse, David Bowie und Peter Pan Jenseits des Atlantiks geht man das Gruselfest locker an. Statt Schauer dominieren dort auch witzige, absurde oder glamouröse Verkleidungen. Popstar Lizzo (37) beweist mit ihrem diesjährigen Kostüm ihren Sinn für Humor: Sie geht als Mozzarella-Stick. "Halloween ist so cheesy", kommentiert die Sängerin ihr Outfit auf Instagram. Sie trägt ein kurzes, schulterfreies und vor allem hellgelbes Kleid mit gleichfarbigen Stulpen, das wie geschmolzener Käse anmutet - inklusive gezogenen Fäden und einem großen "Käse"-Klecks am Saum. Auf dem Rücken hat sie einen übergroßen Fake-Mozzarella-Stick in Panade befestigt. Auf den Bildern posiert sie passend dazu mit den Käsesticks in der Hand.

Model und Schauspielerin Cara Delevingne (33) wählt eine Hommage an eine Musiklegende. Sie verwandelte sich in David Bowie, natürlich mit dem ikonischen Blitz-Make-up und einer orangefarbenen Ziggy-Stardust-Perücke. Für den perfekten Doppelgänger-Look trägt sie hohe rote Plateaustiefel sowie ein rot-blaues Glitzer-Oberteil und hellblaue Strumpfhosen.

Hotelerbin Paris Hilton (44) liebt Halloween so sehr, dass sie gleich mehrere Kostüme präsentiert. Darunter ebenfalls eine Musiker-Hommage: Durch den ikonischen roten Latex-Anzug aus dem "Oops! I Did It Again"-Video wurde sie zu Britney Spears. Ihr neuester Look ist allerdings besonders märchenhaft. Gemeinsam mit ihrer Familie inszeniert sie die Peter-Pan-Geschichte: Hilton selbst glitzert im grünen Kleid mit Flügeln als Tinkerbell, ihr Ehemann Carter Reum verwandelte sich in Captain Hook und die beiden kleinen Kinder verkleidete sie als Peter Pan und Wendy. Selbst das Familienhündchen trägt ein Piratenkostüm. So posiert die Familie auf einem Holzsteg in einem Pool. "Auf ins Nimmerland", schreibt Paris Hilton zu den zauberhaften Aufnahmen.

Demi Lovato geht als ihr eigenes Meme

Demi Lovato (33) ließ sich für dieses Halloween etwas ganz Besonderes einfallen. Sie verwandelte sich in "Poot" - ein Internet-Meme, das sie seit zehn Jahren verfolgt. Das Meme entstand 2015 auf Tumblr, als ein Fan ein verwackeltes - und ausgesprochen unvorteilhaftes - Foto der Sängerin manipulierte und behauptete, es zeige ihre angebliche Zwillingsschwester Poot, die im Keller eingesperrt sei.

Für ihr Kostüm stellt Lovato das Original-Foto detailgetreu nach und inszeniert sich in ihrer Garage als gruselige Kreatur-Version ihrer selbst, die verzweifelt versucht, zu entkommen. Zu dem Look gehört eine Halbglatze mit wild abstehenden Haaren sowie ein weißes Oberteil und ein ausladender Rock. Ihr Ehemann kommentiert begeistert: "Halloween gehört dieses Jahr Demi, nächstes Jahr habt ihr mehr Glück."

Die Kostüme geben schon mal einen Vorgeschmack, was man heute Abend noch erwarten kann: Zahlreiche Halloween-Partys stehen an, darunter natürlich auch die legendäre Feier von Heidi Klum (52) in New York, zu der viele Stargäste erwartet werden - selbstverständlich in aufwendigen Looks.