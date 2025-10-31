Nach einem Inselausflug in Australien kehrt eine 80-jährige Passagierin nicht zurück zum Schiff. Weil das zunächst aber niemand bemerkt, legt das Schiff ab – mit tödlichen Folgen. Rekonstruktion eines tragischen Falls.

Fehler können passieren. Selbst der beste Profi ist davor nicht gefeit. Ärzte können ein Lied davon singen. Die Grenze vom Leben zum Tod ist oft fließend und der Grat dazwischen schmal. Doch manche Fehler sind nicht nur dämlich, sondern enden tödlich. Für das betroffene Opfer ist die postmortale Rechtfertigung irrelevant: Es ist schlicht tot.

Ausflug zur Trauminsel Lizard Island So ist es jetzt einer 80-jährigen Seniorin ergangen. Die alte Dame wollte sich als Touristin den Lizard Island National Park im Nordosten des australischen Bundesstaates Queensland anschauen.

Lizard Island ist ein beliebtes Ausflugszile von Kreuzfahrtschiffen. Foto: Imago/Cavan Images

Er liegt 1624 Kilometer nordwestlich von Brisbane und 70 Kilometer nördlich von Cooktown. Die Insel gehört zur Lizard Island Group und diese wiederum zum Weltnaturerbe Great Barrier Reef.

Lizard Island ist eine Granitinsel mit einer Grundfläche von 9,91 Quadratkilometer, die sich bis auf 359 Meter über dem Meer erhebt. Sie ist berühmt für ihre Reptilien-Populationen und die Mangrovenwälder.

Verhängnisvoller Fehler der Crew

Eigentlich ganz harmlos und toll, sollte man meinen. Wäre der Crew des Expeditions-Kreuzfahrtschiffs Coral Adventurer nicht ein verhängnisvoller Fehler unterlaufen. Sie hat die Passagierin bei einem Landausflug vergessen. Das Schiff fuhr ohne sie ab. Als die Schiffsbesatzung dies bemerkte, war es für die Frau schon zu spät. Man fand sie nur noch als Leiche.

Ob es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Ableben der Frau und der Abfahrt des Schiffs ohne sie gibt, ist bisher nicht geklärt. Ebenso unklar ist, warum das Schiff abfuhr, obwohl die Frau noch nicht wieder an Bord war. Die Behörden ermitteln – was die Frau übrigens auch nicht wieder lebendig macht.

Die Küste ist von zyklopischen Granitblöcken übersät. Foto: Imago/Depositphotos

Einsames Sterben einer 80-Jährigen

Die Seniorin wurde bereits am Sonntag (26. Oktober) nach einer Suchaktion auf Lizard Island tot aufgefunden. Sie hatte am Samstagnachmittag (25. Oktober) an einer Gruppenwanderung auf der Trauminsel teilgenommen, von der sie nicht aufs Schiff zurückkehrte.

Normalerweise kommen bei solchen Events Listen zum Einsatz. Wenn ein Teilnehmer fehlt, wird – in der Regel – sofort nach ihm gesucht. Zumindest fährt das Schiff nicht ohne den vermissten einfach ab.

Kurze Rast – und das Schiff war weg

Die alte Dame soll sich während der Wanderung zum Aussichtspunkt Cook’s Look in der Mitte von Lizard Island von der Gruppe getrennt haben, um eine kurze Rast einzulegen.

Danach war sie nicht mehr zum Kreuzfahrtschiff, der Coral Adventurer der australischen Expeditions-Kreuzfahrtreederei Coral Expeditions, zurückgekehrt. Maritime Executive schreibt unter Berufung auf lokale Quellen, dass sie möglicherweise von einer Klippe gestürzt sei.

Das Herzlich-Willkommen-Schild wirkt im Nachhinenin wie ein Hohn. Foto: Imago/Dreamstime

Wo ist die Passagierin? Niemand weiß es

Das Kreuzfahrtschiff verlies Lizard Island zwischen 18 und 19 Uhr, bemerkte das Fehlen der 80-jährigen Alleinreisenden aber offenbar erst später am Abend, worauf die Behörden informiert wurden und das Schiff zu Lizard Island zurückkehrte.

Bisher ist bekannt, warum die Abwesenheit der Passagierin nicht bemerkt wurde, obwohl es zum Standard bei Kreuzfahrten gehört, die An- und Anwesenheit aller Passagiere an Bord genau zu dokumentieren und zu kontrollieren.

Eine Südseeinsel, die eine eigentümliche Magie ausstrahlt. Foto: Imago/Depositphotos

Helkopterbesatzung sichtet die Leiche aus der Luft

Gegen 23.30 Uhr war ein Hubschrauber auf der Insel gelandet, um an die Suche zu unterstützen. Crewmitglieder hatten zuvor schon in der Nacht mit Fackeln nach der Vermissten gefahndet.

Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr schließlich entdeckte die Besatzung des Helikopters Leiche der Frau aus der Luft. Laut ABC News geht die Polizei von einem „plötzlichen und unverdächtigen“ Tod aus.

Panorama von Lizard Island. Foto: Imago/Depositphotos

„Tragischer Vorfall“

Der Chef von Coral Expeditions, Mark Fifield, sprach von einem „tragischen Vorfall“ und drückte der Familie der Verstorbenen sein Beileid aus.

Die Seniorin befand sich auf der ersten Etappe einer 60-tägigen Kreuzfahrt rund um Australien. Die Coral Adventurer ist ein 2019 gebautes Expeditionsschiff mit Platz für bis zu 120 Passagiere und 46 Crewmitglieder.