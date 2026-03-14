Liz Hurley und Sohn Damian: Stylisches Duo beim Cheltenham Festival

1 Elizabeth Hurley und Sohn Damian in Cheltenham. Foto: action press / James Watkins / BACKGRID

Elizabeth Hurley und Sohn Damian haben gemeinsam das Pferderennen in Cheltenham besucht. Die beiden legten einen stylischen Auftritt hin.











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Elizabeth Hurley (60) und Sohn Damian Hurley (23) ließen sich den vierten und letzten Tag beim Pferderennen in Cheltenham nicht entgehen. Bei dem Event in Gloucestershire stieg laut "Daily Mail" die Temperatur am Freitag nicht über zehn Grad, weshalb viele der Anwesenden auf warme Mäntel und Pullover setzten. Mutter und Sohn wählten dabei besonders stylische Looks.