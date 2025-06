Liz Hurley und Billy Ray Cyrus: Das sagt Miley Cyrus zur Beziehung

Der US-Sänger Billy Ray Cyrus (63) und die britische Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) haben der Welt im April mitgeteilt, dass sie zusammen sind. Was wohl seine Tochter Miley Cyrus (32) dazu zu sagen hat? Der Superstar scheint sich nach der wenige Jahre zurückliegenden Scheidung seiner Eltern damit abgefunden zu haben, dass beide neue Partner haben. Einen Einblick in ihre Gedankenwelt gibt die Sängerin im "The Interview"-Podcast der "New York Times".

Miley Cyrus: "Ich gehe damit wie eine Erwachsene um"

"Am Anfang ist es schwierig, weil das kleine Kind in dir reagiert, bevor der Erwachsene in dir sagen kann: 'Ja, das ist dein Vater, aber das ist auch einfach eine andere Person, die es verdient, glücklich zu sein'", erklärt Cyrus. Ihr "kindliches Ich" habe mittlerweile "aufgeholt".

Sie habe gelernt, ihren Vater und ihre Mutter "als Individuen und nicht als Eltern" zu betrachten. Tish Cyrus (58) habe Billy Ray "wirklich ihr ganzes Leben lang geliebt", erklärt die 32-Jährige. "Ich habe einen Teil des Schmerzes meiner Mutter auf mich genommen, weil es sie mehr verletzt hat als mich als Erwachsene. Also habe ich viel von ihrem Schmerz als meinen eigenen angenommen." Jetzt, wo ihre Mutter allerdings "so verliebt in meinen Stiefvater ist, den ich total verehre, und jetzt, wo ich sehe, dass mein Vater sein Glück findet, kann ich sie beide als Individuen lieben und nicht als ein Elternpaar. Ich gehe damit wie eine Erwachsene um."

Billy Ray und Tish Cyrus hatten 1993 geheiratet, nach der Scheidung im Jahr 2022 folgte für ihn eine kurze Ehe mit Firerose. Sie hat 2023 den Schauspieler Dominic Purcell (55) geheiratet. Mit einem innigen Foto auf Instagram haben Hurley und Billy Ray Cyrus am Ostersonntag ihre Beziehung offiziell gemacht. Die Bekanntgabe überraschte die Fans, denn niemand hatte die beiden zuvor in Verbindung gebracht. Kürzlich zeigte er sich mit der Schauspielerin in Italien und feierte mit ihr dort das gemeinsame Red-Carpet-Debüt. Zu einem Video schwärmte der Sänger auf Instagram: "Mit meiner wunderschönen Freundin in Rom."