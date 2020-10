1 OB Fritz Kuhn spricht am Freitag im Stuttgarter Rathaus über das aktuelle Vorgehen der Stadt, um der Pandemie Herr zu werden. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach einer Videoschalte mit Angela Merkel und anderen Oberbürgermeistern spricht OB Fritz Kuhn in Stuttgart über den weiteren Kampf der Stadt gegen das Coronavirus. Wir tickern live von der Pressekonferenz.

Stuttgart - Angesichts steigender Infektionszahlen in Stuttgart hat die Stadt eine Pressekonferenz im Rathaus einberufen. Ab 15 Uhr sprechen OB Fritz Kuhn (Grüne) und Stefan Ehehalt, Leiter des Gesundheitsamts, über die aktuelle Situation. Es heißt, die Lage sei nicht dramatisch, aber ernst. Die kritische 50er-Marke, wie sie zum Beispiel im Kreis Esslingen überschritten wurde, ist in Stuttgart am Donnerstagnachmittag noch nicht erreicht worden. Kuhn will wohl dennoch einen Instrumentenkoffer vorstellen und transparenter machen, wie Stuttgart auf die Bedrohung durch das Coronavirus reagieren will.

Zuvor hatte es am Donnerstag eine Videoschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Oberbürgermeistern der größten Städte in Deutschland gegeben, an der auch Kuhn teilnahm. Das Thema dort: Großstädte, Partys und die Ausbreitung des Coronavirus in diesen Ballungszentren.

Verfolgen Sie hier im Liveticker, wie Stuttgart sich gegen das Virus wappnet:

