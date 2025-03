Liveticker zum Erdbeben in Südostasien: Bericht: Tote bei Einsturz von Gotteshäusern in Myanmar

12 Trümmerfeld in Myanmar Foto: AP/Aung Shine Oo

Auf einmal bebt die Erde teils minutenlang, Gebäude und Brücken stürzen ein: Ein schweres Beben mit Epizentrum in Myanmar erfasst die Region. Die Lage im Liveticker.











Ein Erdbeben mit Epizentrum in Myanmar erschüttert Südostasien, auch Thailand ist betroffen. Notstände werden ausgerufen, es ist von eingeschlossenen Gästen in Hotels und eingestürzten Gotteshäusern die Rede. International wird den betroffenen Ländern bereits Hilfe angeboten. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.