Die Saison in der Champions League ist für den VfB Stuttgart seit geraumer Zeit beendet. Und mit dem Aus nach der Hauptrunde endeten auch unsere Countdown-Shows auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal. Aber: Nun sind wir zurück!

Am Mittwoch steht für den VfB Stuttgart ein besonderer Spieltag an. Erst empfängt die U 19 der Weiß-Roten den Nachwuchs des FC Barcelona in der Youth League. Anpfiff im Gazistadion ist um 16 Uhr. Am Abend dann spielen die VfB-Profis um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Gegner in der MHP-Arena ist ab 20.45 Uhr RB Leipzig.

Für uns ist das Anlass genug, den nächsten Live-Coundown zu starten. Nicht am Mittwochvormittag, sondern bereits am Dienstagabend blicken Dirk Preiß und Philipp Maisel aus unserem MeinVfB-Team auf die beiden Partien – und schalten einen prominenten Gast zu. Alexander Zorniger war einst Trainer von RB Leipzig – und auch beim VfB Stuttgart hat er einige Monate dieses Amt bekleidet.

Seid auch Ihr dabei! Los geht es um 19 Uhr auf dem MeinVfB-Youtube-Kanal. Hier geht es direkt zum Stream:

Am Mittwoch gibt es dann rund um beide Spiele unser gewohntes und umfangreiches MeinVfB-Programm.