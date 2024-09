Die Stuttgarter Kickers sind nach zwei Niederlagen in der Regionalliga unter Druck. Nun geht es nach Freiberg. Hier sehen Sie die Partie am Samstag ab 13.45 Uhr live.











Bei den Stuttgarter Kickers ist aktuell der Wurm drin. Nach zwei Niederlagen in Serie, wollen die Blauen in der Regionalliga am Samstag beim SGV Freiberg nun endlich wieder einen Sieg feiern (Anpfiff 14 Uhr). Doch die Aufgabe am Wasen wird alles andere als einfach.