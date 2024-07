Das Abenteuer Fußball-Regionalliga beginnt für Aufsteiger 1. Göppinger SV an diesem Samstag mit dem Spiel beim SGV Freiberg. Wir streamen live!











Das Abenteuer Fußball-Regionalliga beginnt für den Aufsteiger 1. Göppinger SV an diesem Samstag mit dem Spiel beim SGV Freiberg. Wir streamen die Partie am Samstag (27.7.) ab 14 Uhr live! Gegner SGV Freiberg tankte am Dienstag mit einem 9:2 im WFV-Pokal-Zweitrundenspiel bei Landesligist TV Oeffingen Selbstvertrauen.