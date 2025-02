Der 1. Göppinger SV tritt am Samstag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an. Anpfiff in Fulda ist um 14 Uhr. Wir zeigen das Spiel mit Kevin Dicklhuber im Livestream.











Der 1. Göppinger SV will am Samstag mit einem Sieg in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga Südwest starten. Um 14 Uhr tritt das Team von Trainer Gianni Coveli bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an.