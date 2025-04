1 Noch liegt der tote Papst im offenen Sarg im Petersdom. Foto: Michael Kappeler/dpa

Papst Franziskus ist tot. Am Samstag, den 26. April 2025, wird er in Rom in einer schlichten Zeremonie beigesetzt. Wir zeigen die Trauerfeier im Livestream.











Die katholische Kirche trauert um Papst Franziskus. Am Ostermontag ist er im Alter von 88 Jahren in seiner vatikanischen Residenz Santa Marta an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben.