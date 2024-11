Die Stuttgarter Kickers sind am Samstag bei Hessen Kassel gefordert. Dort wollen die Blauen nachlegen und den nächsten Sieg einfahren. Anpfiff in Kassel ist um 14 Uhr.











Link kopiert



Die Stuttgarter Kickers treten am Samstag in der Regionalliga Südwest bei Hessen Kassel an. Dort hoffen die Blauen auf den zweiten Sieg in Serie. Anpffif im Auestadion ist um 14 Uhr.