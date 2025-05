Die Stuttgarter Kickers treten am Samstag beim FSV Mainz 05 II an. Wie sich die Blauen dort schlagen, können Sie hier ab 13.55 Uhr im Livestream verfolgen.











Für die Stuttgarter Kickers steht in der Regionalliga Südwest am Samstag beim FSV Mainz 05 II das letzte Auswärtsspiel der Saison an (Anpfiff 14 Uhr). Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg II, wollen die Blauen im Bruchwegstadion wieder zurück in die Erfolgsspur.