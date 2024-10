Am Samstag kommt es in der Regionalliga Südwest zum Aufsteiger-Duell zwischen dem FC 08 Villingen und dem 1. Göppinger SV. Anpfiff ist um 14 Uhr. Wir übertragen die Partie live.











In der Regionalliga Südwest kommt es am Samstag zum Aufsteiger-Duell zwischen dem FC 08 Villingen und dem 1. Göppinger SV. Anpfiff in der MS-Technologie-Arena ist um 14 Uhr. Wir übertragen die Partie hier live.