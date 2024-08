Der 1. Göppinger SV trifft am dritten Spieltag der Regionalliga Südwest am Samstag beim Bahlinger SC an. Das Spiel können Sie hier im Livestream verfolgen.











Der 1. Göppinger SV wartet in der noch jungen Regionalliga-Saison auf den ersten Dreier. Nach einem 2:2-Unentschieden zum Auftakt beim SGV Freiberg, verlor das Team von Trainer Gianni Coveli am Wochenende trotz einer guten Leistung mit 3:4 gegen die TSG Hoffenheim II. Am Samstag geht es für den Aufsteiger beim Bahlinger SC weiter (Anpfiff 14 Uhr). „Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, wie sie in der Liga angekommen ist. Sie gibt nie auf und irgendwann werden wir den ersten Dreier einfahren“, sagte Coveli nach dem fulminanten Spiel gegen die Bundesliga-Reserves aus dem Kraichgau.