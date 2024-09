Der 1. Göppinger SV trifft am Dienstagabend auswärts auf den FSV Mainz 05 II. Wie sich die Göppinger schlagen, können Sie hier im Livestream verfolgen.











Nach dem 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt II, will der 1. Göppinger SV in der Regionalliga Südwest die nächsten Punkte. Am Dienstagabend (Anpfiff 19 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli im Stadion am Bruchweg auf den FSV Mainz 05 II.