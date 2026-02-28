Liveshow in Berlin: Hazel Brugger überrascht bei ESC-Vorentscheid mit Frisur

Blond und pointiert: Hazel Brugger sorgt beim ESC-Vorentscheid für einen Hingucker – und schickt eine augenzwinkernde Raab-Anspielung hinterher.
– Moderatorin Hazel Brugger hat beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) ein optisches Statement gesetzt. Die 32-Jährige erschien in der Show „Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale“ (ARD) am Abend in Berlin mit streng nach hinten gestylten Haaren in einem sehr hellen Blond. Das überraschte durchaus. Normalerweise trägt Brugger ihre Haare oft natürlicher, lockerer oder in einem weniger strengen Schnitt.