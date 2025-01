Livemusik in Leonberg: Jazzclub: Mit Swing ins neue Jahr

Am Donnerstag, 23. Januar, erinnern der Gitarrist Werner Acker und seine Band musikalisch an den großen Kollegen Wes Montgomery.

Besinnlich ist 2024 im Jazzclub Leonberg ausgeklungen: Die „Silent Hours“ in denen Annette Ehrlich, Peter Lehel und Werner Acker im Dezember auf das große Fest eingestimmt hatten, boten vornehmlich Weihnachtslieder der ruhigen Sorte. Zum Auftakt 2025 spielt in der Steinturnhalle wieder einer, der das vergangene Jahr mit beendet hatte: Diesmal lässt es Werner Acker aber durchaus beschwingter angehen.

Am Donnerstag, 23. Januar, 19.30 Uhr, erinnert der Jazzgitarrist an einen großen Kollegen, der vor rund 60 Jahren als einer der Erneuerer des Jazzgitarrenspiels galt: Wes Montgomery (1923 bis 1968) spielte überwiegend in kleineren Jazz Ensembles, aber auch in Bigbands Jazz Standards, eigene Kompositionen, die mittlerweile selbst zu Standards geworden sind, und für ihn arrangierte Pop Songs. Werner Acker präsentiert in seinem Programm „WesLike“ Auszüge aus der breiten Palette Montgomerys Schaffens und bringt seine Musik gemischt mit eigenen „Homage-Kompositionen“ in ein swingendes und groovendes Gesamtkonzept.

Und dafür hat Acker, der zur Freude des Leonberger Publikums fast schon als Hausmusiker des Jazzclubs gilt, exzellente Kollgen mit, von denen die meisten auch schon hier zu hören war. Allen voran der brillante Schlagzeuger Herbert Wachter, der im September beim Konzert von Ackers Souljazz-Ensemble – unmittelbar von einer China-Tournee zurückgekehrt – jetleggeschädigt, aber nicht minder virtuos in der Steinturnhalle Trommeln und Becken bediente. Damals mit dabei war Pianist Tilman Jäger. Und auch am beim Montgomery-Tribute-Konzert greift er in die Tasten. Am Kontrabass steht am Donnerstag Judith Goldbach, Saxofon und Klarinette spielt Andreas Francke.

Am 6. Februar gibt’s ein Heimspiel. Zur Einstimmung auf den Pferdemarkt stellt der Saxofonist Klaus Graf aus Schöckingen mit Christoph Neuhaus sein Groove-Projekt vor.

Karten für 15 Euro, ermäßigt 10 und 7 Euro: f.gaenger@jazzclub-leonberg.de