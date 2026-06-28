Livemusik, Cocktails und Action: So feiert Waiblingen das Altstadtfest

Gluthitze hält Waiblingen nicht vom Feiern ab. An drei Tagen wird die Innenstadt zu einer einzigen Partymeile mit Geselligkeit, ausgelassener Stimmung und spektakulären Auftritten.

Echte Fans des Waiblinger Altstadtfestes (Rems-Murr-Kreis) lassen sich auch von einer extremen Hitzewelle nicht vom Feiern abhalten. Bei Temperaturen nahe der 40 Grad füllten sich vor allem in den Abendstunden am Freitag und Samstag die Gassen und diversen Festplätze, wo die Menschen an den Ständen der Vereine und Institutionen sowie beim Stauferspektakel auf der Brühlwiese Geselligkeit und Bühnenshows genossen haben.

Tagsüber waren vor allem die schattigen Plätze und das kühle Nass aus diversen Sprenkleranlagen gefragt. Etwa von Mike aus Bayern und Karo, die aus der Schweiz nach Waiblingen angereist war. Sie suchten am Samstagnachmittag den Schatten vor der Bühne in der Brühlwiese. Kein Wunder, denn Mikes mittelalterlich anmutende Fantasy-Ausstattung mit vielen Pelz-Accessoires heizten seinem Körper offensichtlich zusätzlich ein. „Ich könnte vielleicht manches weglassen, aber dann sähe es nicht mehr so spektakulär aus“, erklärt er den Verzicht auf luftigere Show-Bekleidung. Mike und Karo sind sich einig: „Das ist die heißeste Veranstaltung, die wir jemals erlebt haben.“

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Das können auch die Besucher auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz auf dem ehemaligen Karolinger Schulhof bestätigen. Sie lassen sich die Stimmung durch die Gluthitze jedoch nicht verderben und klatschen und singen zu den Klängen der Blasmusik-Gruppe Jonge Remstäler. Diese trällern ein Lied, in dem der Ochs am Spieß eine Nebenrolle spielt. Und tatsächlich rotiert dieser am Essensstand auf jenem Platz, der an den drei Festtagen vom Städtischen Orchester Waiblingen bespielt wird.

Das Altstadfest feiert 50-jähriges Bestehen

Das Altstadfest in Waiblingen, das in diesem Jahr sein 50. Jubiläum begeht, ist und bleibt neben den mittelalterlichen Shows beim Stauferspektakel eine Veranstaltung, die vom Engagement der Vereine und Institutionen lebt. Sie organisieren und gestalten für die Festbesucher drei Tage lang das kulinarische, musikalische und künstlerische Angebot an ihren Ständen und auf ihren Bühnen.

Der große Andrang verlagerte sich angesichts der Hitze freilich auf die Abendstunden. Dann wurde es auf der Brühlwiese besonders stimmungsvoll. Mittelalter, Fantasy und Steampunk trafen dort bei Feuer, Licht und Sound aufeinander. Die Welt des Steampunk stellt dar, wie sich Menschen im 19. Jahrhundert die Zukunft vorgestellt haben - voller verrückter Erfinder, eleganter Ladies und schneidiger Gentlemen.

Waiblingens Oberbürgermeister Sebastian Wolf hatte schon im Vorfeld angekündigt, im Altstadtfest-Jubiläumsjahr den Blick nach vorne zu richten und das identitätsstiftende Event „weiterentwickeln und neue Akzente setzen“ zu wollen. So wurden in diesem Jahr zwischen Hochwachtturm und Zehnthof Plätze für das neue Angebot „Klassentreffen“ reserviert. Zum 50. Altstadtfest sollte Waiblingen auch Treffpunkt für ehemalige Klassen und Jahrgänge werden, die hier Erinnerungen teilen, frühere Weggefährten treffen und gemeinsam feiern können.