Livemusik, Cocktails und Action: So feiert Waiblingen das Altstadtfest

Gluthitze hält Waiblingen nicht vom Feiern ab. An drei Tagen wird die Innenstadt zu einer einzigen Partymeile mit Geselligkeit, ausgelassener Stimmung und spektakulären Auftritten.
Echte Fans des Waiblinger Altstadtfestes (Rems-Murr-Kreis) lassen sich auch von einer extremen Hitzewelle nicht vom Feiern abhalten. Bei Temperaturen nahe der 40 Grad füllten sich vor allem in den Abendstunden am Freitag und Samstag die Gassen und diversen Festplätze, wo die Menschen an den Ständen der Vereine und Institutionen sowie beim Stauferspektakel auf der Brühlwiese Geselligkeit und Bühnenshows genossen haben.