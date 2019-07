1 Ursula von der Leyen stellt sich am Dienstagabend in Brüssel zur Wahl. Foto: AP/Francisco Seco

Der Dienstag steht auf europäischer Ebene ganz im Zeichen der Wahl zum Vorsitz der EU-Kommission. Die deutsche Ursula von der Leyen bewirbt sich, hat eine Mehrheit aber nicht sicher. Wir begleiten den Tag mit einem Liveblog.

Straßburg/Berlin - Das Europa-Parlament stimmt heute Abend über die Kandidatur von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin ab. Eine Mehrheit für die CDU-Politikerin ist nicht sicher. Sie kündigte an, am Mittwoch ihr Amt als Verteidigungsministerin niederzulegen - unabhängig vom Ausgang der Abstimmung.

Die elf deutschen AfD-Europaabgeordneten und andere rechtspopulistische Parlamentarier wollen gegen Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin stimmen. „Wir von der Fraktion Identität und Demokratie sind nach sorgfältiger Prüfung der Meinung, dass sie den Ansprüchen, die an dieses Amt zu stellen sind, nicht gewachsen sind“, sagte AfD-Chef Jörg Meuthen am Dienstag im Europaparlament an die Adresse der CDU-Politikerin.

Wir begleiten den Tag in Straßburg mit einem Liveblog: