1 In der Nacht zum Montag werden in Los Angeles die Oscars vergeben. Foto: AFP

Eine Oscar-Verleihung ohne Moderator, erstmals ein Favorit des Streamingportals Netflix: Verfolgen Sie diese besondere Nacht der Oscars in unserem Liveblog.

Los Angeles - Die Diskriminierung von Schwarzen in der Filmbranche und die #MeToo-Debatte hatten die Oscar-Verleihungen in den vergangenen Jahren überschattet - und auch dieses Jahr kommt die Preisverleihung nicht in ruhiges Fahrwasser. Eigentlich sollte der US-Komiker Kevin Hart durch die diesjährige Gala führen. Nach dem Entrüstungssturm, den seine früheren Twitter-Äußerungen gegen Homosexuelle ausgelöst hatten, machte er Anfang Dezember aber einen Rückzieher. Die Oscar-Verleihung hat damit erstmals seit drei Jahrzehnten keinen Moderator.

Spannend wird auch, wie sich die nominierten Filme schlagen. Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón kann sich große Hoffnungen machen, denn mit zehn Nominierungen - darunter für den besten Film und die beste Regie - gilt sein autobiografisch geprägtes Drama „Roma“ als Top-Favorit der diesjährigen Verleihung. Anfang Januar wurde „Roma“ bei den Golden Globes für den besten fremdsprachigen Film und die beste Regie ausgezeichnet.

Verfolgen Sie die Nacht der Oscar-Verleihung in unserem Liveblog.