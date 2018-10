Liveblog zur Hessen-Wahl AfD und Grüne sind die Gewinner

Von red/AFP/dpa 28. Oktober 2018 - 18:09 Uhr

Die Grünen bejubeln den Erfolg bei der Landtagswahl in Hessen. Foto: AFP

Bereits die Landtagswahl in Bayern ist für die Union und die SPD desaströs ausgegangen – bei der Wahl in Hessen sieht es ganz ähnlich aus. In unserem Liveblog berichten wir über die Entwicklungen des Wahlsonntags.

Wiesbaden - „Es geht um Hessen“ - dieser Satz ist vor der Landtagswahl am Sonntag unentwegt von Spitzenpolitikern in Wiesbaden und Berlin zu hören. Dabei geht es um viel mehr als nur die künftige Landesregierung: Der Ausgang der Wahl dürfte auch entscheidend für den Fortbestand der großen Koalition in Berlin sowie für die Zukunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chefin Andrea Nahles sein.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Sechs Gründe, warum die Wahl in Hessen so wichtig ist

Die Berliner Regierungspartner müssen den Umfragen zufolge ein Debakel fürchten. Denkbar erscheint sogar, dass CDU und SPD zusammen nicht einmal mehr auf eine Mehrheit in Hessen kommen. Die Grünen befinden sich dagegen auch dort im Höhenflug, sie könnten sogar vor den Sozialdemokraten landen. Im hessischen Landtag dürften künftig sechs Parteien sitzen, darunter erstmals auch die AfD. Entsprechend schwer könnte die Regierungsbildung werden.

In unserem Liveblog berichten wir kontinuierlich über alle aktuellen Entwicklung zur Landtagswahl in Hessen: